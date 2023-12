Anselmo a Ponte con i marchigiani

Non è stato un incontro elettorale. Ma un momento per ricongiungersi "con le proprie radici". L’avvocato Fabio Anselmo, probabile candidato del centrosinistra alle amministrative del 2024, preferisce dare questa accezione all’incontro di ieri mattina al centro sociale il Quadrifoglio di Pontelagoscuro. È stato invitato dalla comunità marchigiana che risiede nella frazione. D’altra parte, conferma il legale, "una parte della mia famiglia è originaria di Orciano, in provincia di Pesaro. E io ho frequentato, proprio a Pesaro, i primi anni di scuole elementari". Il legame con le Marche non è mai stato reciso. Anzi, la condivisione della vita (oltre che delle battaglie) con Ilaria Cucchi, l’ha in qualche modo rafforzata. "I luoghi di origine della famiglia Cucchi - racconta Anselmo - sono gli stessi della mia". La sala è gremita. Ma l’avvocato assicura di "non aver parlato di politica". "Sono stato invitato - dice - perché sono anche io, in qualche modo, parte di quella comunità. Un modo per tornare alle mie origini. Ho respirato una bellissima atmosfera, un grande calore". Sulla politica, e sulla sua eventuale corsa da candidato alternativo ad Alan Fabbri, l’avvocato Fabio Anselmo non si sbilancia. Ma, avverte, "tacere non significa per forza acconsentire". C’è, in tutto questo, un dettaglio che non va trascurato: "La giornata ha 24 ore e, professionalmente, è un periodo molto dinamico e complesso".

f. d. b.