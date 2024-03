Anselmo, al via la sfida. Comincia la campagna. Il pranzo è già sold out

L’evento di poco più di un mese fa, che registrò il tutto esaurito all’Apollo, è stato probabilmente solo l’antipasto. La vera campagna elettorale di Fabio Anselmo, candidato sindaco del centrosinistra (sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle, Azione, Civici e altri gruppi) inizia oggi. L’appuntamento è alle 11, tra le Mura di Porta San Pietro e via Baluardi.

I preparativi per l’evento sono già in corso da un po’ e, a giudicare dal tam-tam che si registra sui profili social dello stato maggiore del Pd locale, c’è parecchia fibrillazione nell’aria. L’attesa, cresce. Nella tarda mattinata di ieri, l’avvocato è stato ritratto nel suo studio mentre controllava gli ultimi appunti prima dell’apertura della campagna ufficiale. Da giorni invece rimbalza di bacheca (Facebook) in bacheca un video in cui il candidato invita cittadini, militanti e attivisti a partecipare all’evento e al successivo pranzo (al centro sociale Quadrifoglio a Pontelagoscuro). Gli appunti, dicevamo. Sì perché la curiosità che si sta profilando tra i suoi sostenitori (e non) è legata fondamentalmente a due aspetti. Il primo è quello programmatico e il secondo è legato alla composizione della lista che lo sosterrà. Se per il programma il candidato potrà attingere a piene mani dalle bozze già elaborate dai partiti durante le interlocuzioni e i lavori del tavolo per l’alternativa, la ‘squadra Anselmo’ resta invece un’incognita. È ragionevole immaginare che tra le candidate figurerà la capogruppo uscente del Misto, Anna Ferraresi, così come invece è certa la presenza di Claudia Zamorani, portavoce del gruppo Finalmente 2024. Su altri componenti, ancora non si sa ne sono arrivate indiscrezioni. Forse, oggi durante la presentazione, qualcosa su questo emergerà. Nel frattempo, lo staff dell’organizzazione fa sapere che il pranzo al centro sociale è sold out già da alcuni giorni. "Abbiamo cinquecento prenotazioni e le abbiamo dovute chiudere in anticipo perché non c’era più disponibilità", ci dicono. Intanto, si leggono i primi slogan che accompagneranno la campagna elettorale del candidato: "Siamo persone, siamo città, saremo Ferrara".

f. d. b.