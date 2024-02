Anselmo parte dal mercato: "Rimaniamo tra la gente"

Mentre Fabio Anselmo, candidato sindaco di una larga fetta di centrosinistra, apre la campagna elettorale con una passeggiata tra i banchi del mercato del venerdì, il circolo Pd Gad conferma all’unanimità il segretario Matteo Proto. "Sono davvero onorato per la conferma della fiducia da parte degli iscritti ed è proprio a loro che vanno i miei più sentiti ringraziamenti" afferma Proto. "Questo ci darà la possibilità di continuare sulla strada iniziata oltre quattro anni fa: un percorso fatto di tante iniziative politiche e altrettante manifestazioni di solidarietà da parte del circolo e dei suoi frequentatori. Il ‘nuovo ciclo’ non potrà che essere caratterizzato dalle medesime linee guida: l’apertura del circolo sia fisica, dalle 15 alle 19 dal lunedì al venerdì, che metaforica, con l’ascolto e l’accoglienza di tutte le idee democratiche portate avanti dalle associazioni e dai cittadini del quartiere. La funzione di anello di congiunzione tra partito e cittadinanza ci investe di una grandissima responsabilità – conclude il segretario –, ma fortunatamente noi siamo sempre stati tra la gente e dalla parte della gente. Con la nostra attività quotidiana abbiamo costruito un rapporto di fiducia con i cittadini".

Nel frattempo, si diceva, Anselmo muove i primi passi della corsa alle urne di giugno. E lo fa in piazza, tra le bancarelle del mercato, stringendo mani e scambiando chiacchiere con esercenti e passanti nonostante la pioggia. Con lui il segretario comunale del Pd Alessandro Talmelli. "Una campagna in mezzo alla gente nei mercati, nelle piazze, in centro storico, nelle frazioni, in campagna – scrive il segretario dem su Facebook –. Strada per strada a stringere mani, incontrando e ascoltando le persone, i loro bisogni e le loro idee. Tutti uniti da un unico grande obiettivo, riportare la nostra città ad essere comunità, viva, collaborante, unita".