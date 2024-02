Anselmo scioglie la riserva: "Vi parlo con il cuore, non dietro a uno schermo". E raduna i ‘suoi’ all’Apollo

"Non è una decisione facile da prendere. Non posso farlo a cuor leggero. In questi mesi è stato bellissimo il contatto con la gente. Vi aspetto venerdì al cinema Apollo". Fabio Anselmo non scioglie la riserva sui social. Decide di farlo davanti alla sua "gente", chiama a raccolta appunto nella sala del cinema tra un paio di giorni a partire dalle 18. L’avvocato, con ogni probabilità leggendo le parole che affida ai social (Anna Ferraresi, capogruppo del Misto ha postato sul suo profilo Facebook una locandina con il volto di Anselmo), comunicherà ufficialmente la sua discesa in campo. Ma lo vuol fare guardando in faccia le persone.

"In questi mesi– si legge nel post – è stato bellissimo il contatto con la gente. Un calore e uno stimolo importante che ho avuto la fortuna di poter sentire in tanti momenti di vita vissuta intensamente, anche se non sempre facile. Quella stessa gente cui vorrei parlare col cuore in mano nel comunicare la mia decisione non attraverso il freddo filtro dei social o di uno schermo ma di persona".

Dopo mesi di trattative convulse, di riunioni, veti, discussioni infinite – metodologicamente essere partiti dal programma per il centrosinistra ha rallentato drasticamente la scelta del candidato – finalmente Anselmo ha fatto il passo avanti. Una discesa in campo che molti aspettavano dalle parti della coalizione. Molti, non tutti. La strategia dell’avvocato, però, è stata molto coerente. Quando si è "messo a disposizione" qualche mese fa, aveva chiarito un concetto. O sono il candidato di tutti, o non corro. Più o meno queste erano state le parole scelte. Gli obiettivi sono riusciti (quasi) interamente. Non si può ignorare il movimento che si è creato attorno alla candidata civica de La Comune, Anna Zonari, che è riuscita a coagulare alcune sensibilità di sinistra: da + Europa a Europa Verde, passando per Sinistra Italiana, Possibile e una parte del Forum Ferrara Partecipata. Anselmo ha aspettato – legittimamente – che il Pd prendesse una posizione. Già, il senior partner della coalizione ha lasciato tanti con il fiato sospeso (e alcuni senza) fino a pochi giorni fa, quando il segretario comunale Alessandro Talmelli ha inserito l’ultimo tassello del suo mosaico politico.

Anzi, gli ultimi due. Gli imprimatur dei ‘big’ – i saggi del partito, Tiziano Tagliani e Alessandro Bratti – hanno sempre un certo standing e colpiscono al cuore di tanti (anche indecisi). E l’adesione ufficiale dei due civici – che si fonderanno in una lista unica – Dario Maresca e Roberta Fusari con le loro Ferrara Bene Comune e Azione Civica. Manca solo l’ultima parola di Azione. Poi, il quadro, sarà completo. A quel punto, si comincerà la campagna elettorale.

Federico Di Bisceglie