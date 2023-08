Antolini, bottega storica da 92 anni a Buonacompra: "Un'eccellenza da Raccontare"

92 anni di passione, professionalità a servizio della comunità di Buonacompra. Un traguardo prestigioso per il forno drogheria Antolini nella frazione centese, sorto nel 1931 per un idea di Luigi Antolini, capostipite e padre di Mario: è quest’ultimo il titolare ancora oggi dell’alimentari e panetteria. "La nostra realtà del Terziario è particolarmente ricca di queste esperienze imprenditoriali – sottolinea Silvia Pedriali, presidente Ascom Cento, Bondeno e Terre del Reno – che costituiscono dei veri e propri esempi di eccellenze da raccontare. Con soddisfazione li segnaliamo nei territori perché le storie meritano davvero di essere apprezzate e conosciute". Bottega storica premiata da Ascom, con il sindaco Edoardo Accorsi e l’assessore Filippo Taddia. "Conciliare casa e lavoro quando si parla di una panetteria è un sacrificio – raccontano Alessandra ed Emanuela, le figlie –, che però è ampiamente ripagato dalla soddisfazione di servire non solo i clienti più affezionati ma di avvicinarne anche di nuovi".