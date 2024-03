Aperta la ciclabile sul Po di Volano. Il percorso che arriva a Villa Mensa

Dopo la riapertura di via Torre, è ora possibile fruire in piena sicurezza anche della pista ciclabile realizzata nell’ambito dei lavori di Metropoli di Paesaggio, insieme all’approdo per imbarcazioni. La pista si snoda tra il tracciato della Strada provinciale 20 e l’ansa del Po di Volano, fra l’abitato di Sabbioncello San Vittore e il complesso monumentale di Villa Mensa. Il percorso ciclopedonale, in questi giorni, è stato completato con la realizzazione della segnaletica orizzontale e la modifica di quella verticale con pali sagomati, con la realizzazione di aperture nel cordolo per garantire un maggiore deflusso acqua, con l’installazione del terminale omologato e della protezione interna in legno per ciclisti sul guard-rail, oltre che del parapetto bordo fosso sul primo tratto dell’itinerario.

Già utilizzabile anche l’approdo per le imbarcazioni in transito sul Po di Volano tra Ferrara e Comacchio che volessero sostare nel complesso monumentale di Villa Mensa, raggiungibile attraverso un percorso pedonale dedicato. "Il progetto – spiegano dal Comune di Copparo – si è sviluppato a partire da una visione strategica di utilizzo del paesaggio come infrastruttura, facendo della mobilità sostenibile il motore della rigenerazione urbana e territoriale, e vede il miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione lungo le vie d’acqua".

L’intervento che è stato realizzato nella località di Sabbioncello San Vittore, infatti, riveste importanza nel percorso di valorizzazione dal punto di vista turistico di Villa Mensa, ora raggiungibile anche attraverso la pista ciclabile e in piena sicurezza. E anche via acqua, grazie al nuovo approdo che potrà essere utilizzato dalle imbarcazioni in transito.

v. f.