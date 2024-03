Appuntamento domenica. Festa degli aquiloni al Pontino Tagliapietra

Occhi al cielo domenica a Copparo per il debutto della Festa degli Aquiloni. L’iniziativa, curata da Comart con il patrocinio del Comune di Copparo, si terrà dalle 10 alle 18.30 nell’area del Pontino Tagliapietra, dove il cielo si colorerà di variopinte fantasie grazie agli aquiloni, grazie alle esibizioni del club La Vulandra, protagonista le scorse settimane dei laboratori artistici in biblioteca che hanno insegnato ai più piccoli i segreti dell’aquilonismo. Tutti si potranno cimentare in questa appassionante attività ritirando l’aquilone allo stand che li distribuirà. Al Pontino Tagliapietra non mancherà neppure l’associazione Ala Azzurra di Ferrara per proporre un’altra declinazione del volo: quello aeromodellistico. Per chi rimane a terra, invece, ci saranno le passeggiate con i pony Pippo e Bella, grazie alla partecipazione all’iniziativa de ‘I Cavalieri del Naviglio’. Sarà entusiasmante trascorrere la giornata all’aperto nell’area verde di via Agnelli, dove sarà anche possibile mangiare agli stand gastronomici, che offriranno piadine, patatine, crepes e le bombette di Martina Franca. In caso maltempo, la manifestazione sarà rinviata al prossimo 1° aprile. Come detto, in preparazione dell’appuntamento di domenica, nei giorni scorsi la Biblioteca comunale ‘Anne Frank’ ha ospitato il laboratorio artistico ‘Pronti al Volo’, per la costruzione di aquiloni, a cura del gruppo aquilonisti Vulandra, in collaborazione con Comart. I bambini hanno potuto imparare come realizzare un aquilone, mettendo tutta la propria fantasia nel dare forme e colori alle creazioni che poi si libreranno nel cielo. Dunque, Copparo si appresta a vivere una giornata all’insegna dei colori e del divertimento per tutti, con tante proposte per trascorrere una domenica pomeriggio all’aria aperta nella ‘verde cornice’ del Pontino Tagliapietra.

v. f.