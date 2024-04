Apre il mercatino del vintage

Oggi parte Markettino: il nuovo mercatino del vintage e dell’home made che prende vita al Consorzio Wunderkammer e tornerà anche nei prossimi mesi ogni seconda domenica del mese. Dalle 11 alle 23 la Sala Wunderkammer ospiterà al coperto gli espositori di prodotti vintage ed hand made, mentre sul lungofiume del Molo Wunderkammer ci sarà spazio per Food & beverage, musica dal vivo e dj set. Markettino è nato da un’idea di Anna Bellini, Lorenzo Pacchioni e Alessia Pasquali, con l’obiettivo di creare un evento per passare una domenica alternativa e in compagnia, alla scoperta del mondo del vintage.

Inoltre, per chi fosse interessato a vendere proprie opere, creazioni, oggetti e vestiti vintage o altro ancora, contatti gli organizzatori all’indirizzo markettino.fe@gmail.com, per partecipare come espositore alle prossime edizioni.