Aratura storica e passeggiata in rosa per San Simone La Fiera di San Simone a Terre del Reno offre una Passeggiata in rosa, aratura con trattori d'epoca, mostra di pittura, giochi di una volta, sfilata di moda, presentazione del settore giovanile e spettacolo delle fontane danzanti. Patrocinio e contributo del Comune.