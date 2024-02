Arrestati due nigeriani con un chilo di droga nello zaino, udienza davanti al giudice Russo

Nello zainetto avevano quasi un chilo tra eroina e cocaina ma non sono riusciti a passare inosservati davanti agli occhi degli uomini della Mobile che hanno arrestato due nigeriani di 26 e 41 anni, ieri mattina poi finiti davanti al giudice Danilo Russo per l’udienza di convalida. Entrambi sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La polizia aveva avvistato la coppia allontanarsi a piedi e in bicicletta da un appartamento in zona piazza Travaglio. Uno di loro, quello con lo zaino sulle spalle, all’improvviso ha iniziato a correre verso la stazione. Ed è proprio poco dopo che è stato fermato – con il complice – dalla polizia. Il giudice si è riservato per la decisione.