Arriva "A tutta birra" Tra allegria e ricordi

E’ tutto pronto per il fine settimana, sabato e domenica prossimi, pieno di iniziative per la comunità codigorese con "A tutta birra" abbinata al valore del ricordo, del talento e della solidarietà. Dalle 18 di sabato e fino a tarda notte Street Food e Birre Artigianali riempiranno di profumi e schiuma piazza Matteotti a Codigoro, ma santo nella seconda edizione di "Un cuore per Veronica", nel ricordo della diciannovenne Veronica Furegato, tragicamente scomparsa. Poi ancora spazio per "This is the project - Giovani Talenti", dove 25 giovani proporranno i loro talenti espressi ballando, cantando, disegnando, scrivendo e altro ancora. Ricordo anche per Robert Cosmin Pricopi, il ragazzo morto mentre lavorava. Domenica sarà invece di scena la solidarietà con "La festa del Donatore", giunta alla 54esima edizione.