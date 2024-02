Assemblee anti truffe con i carabinieri

Assemblee antitruffa "Se lo sai, non ci caschi", è lo slogan scelto dalle forze dell’ordine per mettere in guardia la popolazione dai rischi di truffe cui possono incorrere in particolare gli anziani. I carabinieri del Comando provinciale di Ferrara, in collaborazione con l’amministrazione comunale, hanno organizzato nell’argentano sei assemblee pubbliche. Agli appuntamenti parteciperanno rappresentanti dell’Arma, dell’amministrazione comunale, della Polizia Locale e del sindacato Spi Cgil, tutti con inizio alle 14.30. Si comincia il 23 febbraio ad Argenta, al Mercato centro culturale, piazza Marconi; 1° marzo a Longastrino, nella sala polivalente di via Bassa; il 6 marzo a Santa Maria Codifiume, nella sala civica di via Fascinata; 14 marzo a San Biagio, nella sala civica di via Antoline; 23 marzo a Filo, nella casa del popolo, via 8 Settembre infine il 28 marzo a San Nicolò.