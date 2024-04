Associazione e armi. Doppio arresto

I militari della stazione di Cento hanno tratto in arresto due persone: L.M., quarantenne, e N.M., tre in più, entrambi centesi. I due erano destinatari di un provvedimento emesso dalla Procura generale di Bologna, a seguito di condanne divenute definitive, che ieri pomeriggio sono state eseguite dai carabinieri. L.M. dovrà scontare 6 anni di reclusione in quanto ritenuto responsabile del reato di associazione a delinquere finalizzata alla cessione di stupefacenti, nonché di cessione, reati che, secondo le accuse, sono stati commessi nella nostra regione nel corso del 2020. Caso simile per N.M., il quale dovrà scontare ancora 4 anni e 9 mesi di reclusione perché ritenuto responsabile di cessione di droga e violazione della normativa sulla detenzione di armi, reati anche questi commessi nell’anno 2020 tra l’Emilia Romagna, l’Abruzzo e le Marche.

I due arrestati erano stati indagati nell’ambito di un’inchiesta condotta dai carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto. L’altroieri i colleghi dell’Arma della stazione di Cento hanno dato esecuzione al provvedimento che ha sancito la definitività delle condanne: entrambi, dopo la cattura e le formalità burocratiche di rito, sono stati portati direttamente nel carcere dell’Arginone, dove dovranno scontare il residuo pena.

re. fe.