Assunzioni a Unife, corsi di preparazione

L’Università ha bandito un concorso per 18 amministrativi da assumere a tempo indeterminato. Al concorso può partecipare chi ha un qualsiasi diploma di maturità. La domanda deve essere consegnata, esclusivamente online, entro le 12 dell’11 aprile, attraverso la piattaforma web dedicata. Per accertare tutte le competenze dei candidati, il concorso prevedere tre prove: un’eventuale prova preselettiva di tipo attitudinale, una prova scritta e una prova orale. L’Istituto Cappellari ha organizzato un corso di preparazione online. (Per info 0532.240404)