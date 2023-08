Attività ludico sportive Contributi dalla giunta

La giunta comunale di Codigoro ha elargito dei contributi per le tante attività ludico, sportive e canore che animano la comunità codigorese. Nel dettaglio, per le tante gare di Carpfishing, il Trofeo di Ferragosto, e poi il festival canoro Fenicottero D’Oro. Qui, a fronte di una spesa prevista di 5.375 euro, il contributo assegnato è stato di 1.500 euro. Infine sono stati assegnati 12.000 euro alla Polisportiva Capitello, per la gestione degli impianti e per tutte le attività. Non ultimo, il riuscitissimo del Palio dei Rioni 2023.