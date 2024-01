Atto vandalico alla sede di Fratelli d’Italia: "Bottiglie di vetro lanciate contro l’ingresso"

Nella tarda notte tra domenica e lunedì la sede della segreteria provinciale di Fratelli d’Italia Ferrara in Via Cassoli è stata oggetto di un atto vandalico. Diverse bottiglie sono state scagliate contro le vetrine, fortunatamente frantumandosi contro la saracinesca anche se avrebbero potuto sfondare le vetrate. Al suolo è rimasto un tappeto di schegge e frammenti che sono stati rimossi tempestivamente anche per il loro potenziale pericolo. "Non è il primo episodio di vandalismo che abbiamo subito nel corso degli anni – spiega Alessandro Balboni, presidente provinciale di Fratelli d’Italia – infatti, purtroppo, sono stati diversi i danneggiamenti o i messaggi intimidatori ricevuti. Questo ennesimo attacco non è rivolto solo a noi ma anche alla democrazia e confido che condanna unanime giunga da tutte le forze politiche. Secondo la visione di Fratelli d’Italia ogni sede di partito, a prescindere dalle idee rappresentate, deve essere uno spazio sicuro in cui i cittadini possano esprimere le proprie idee in totale sicurezza, senza paura di intimidazioni o atti violenti. Essendo ormai all’inizio di una campagna elettorale che si preannuncia accesa confido che tutti gli attori in campo contribuiscano a sostenere un clima costruttivo di rispetto e dialogo. Da lato nostro – conclude Balboni – Fratelli d’Italia continuerà a svolgere il proprio ruolo nella vita politica locale, con le nostre idee e progetti per il bene dei ferraresi, senza farsi intimidire da atti vandalici o minacce".