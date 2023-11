Autisti dei pulmini del Comune: "Subito un riconoscimento"

VIGARANO

Un riconoscimento agli autisti volontari che ogni giorno, utilizzando i pulmini del comune, accompagnano gratuitamente le persone anziane e i cittadini che ne hanno bisogno e ne fanno richieste, alle visite nelle strutture sanitarie. La lista civica Viviamo Vigarano ha proposto al sindaco di conferire il riconoscimento "Comune di Vigarano Mainarda" al ‘’Gruppo Volontari del pulmino di vigarano’’ "per la loro benemerita e longeva attività di volontari del servizio trasporto sanitario". Diventerà un ordine del giorno che sarà votato in consiglio comunale, ma una proposta sulla quale i gruppi si sono già confrontati e che trova il consenso anche della maggioranza. "Sono un gruppo di persone che prodigandosi con grande spirito di sacrificio, abnegazione e senso di appartenenza - sottolineano i consiglieri comunali della lista Civica Viviamo Vigarano, Lisa Pancaldi, Olao Guietti, Salvatore Ilacqua - ha garantito, con la loro costante presenza, un servizio di grande utilità all’intera comunità locale. A loro va il plauso ed il sentito ringraziamento dell’intera cittadinanza – ricordano - con l’auspicio che il loro altruismo, il loro instancabile impegno e la loro dedizione verso la nostra comunità, possa indurre altri concittadini a seguire il loro mirabile esempio". Un gruppo unito, motivato, disponibile, sempre vicino alle persone. Guidano i mezzi che l’amministrazione comunale ha messo a disposizione per questo servizio. Claudia Fortini