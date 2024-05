Auto contro furgone in A13. Due feriti e lunghe code

È di due feriti e una mattinata di code e disagi il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina lungo l’autostrada A13, a cavallo del confine tra il territorio ferrarese e quello bolognese. Il tutto è accaduto in mattinata lungo la corsia Nord. Un furgone condotto da un brasiliano residente in Italia si è scontrato frontalmente con una Alfa Romeo Stelvio. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone stava sorpassando nella sua direzione di marcia, andando ad invadere la corsia che era stata allestita per il traffico della corsia sud in ragione dello scambio di carreggiata. L’impatto è stato violento e i conducenti sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale di Altedo. I feriti sono stati portati all’ospedale di Cona, ma non sarebbero in gravi condizioni. L’incidente ha causato code e rallentamenti per buona parte della mattinata, con pesanti ripercussioni anche sul tratto ferrarese della A13.