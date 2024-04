Auto contro moto in viale Cavour. Centauro ferito

Momenti di paura nella mattinata di ieri in viale Cavour. Un motociclista è rimasto ferito nello scontro con un’auto all’altezza del palazzo dell’Inps. Il tutto è accaduto poco dopo le 10. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto e un suv che percorrevano l’arteria che conduce dal centro alla zona stazione si sono scontrate. L’impatto è stato violento. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato sbalzato dalla sella. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul luogo dello schianto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale, incaricati dei rilievi. Dopo le prime medicazioni sul posto, il centauro è stato portato in ospedale. È sempre rimasto cosciente e le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Agli agenti della polizia locale il compito di ricostruire i contorni dell’incidente.