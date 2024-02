Auto mutuo aiuto, incontro al Barco

L’Associazione Auto mutuo aiuto in rete Odv e Il Barco Aps, in collaborazione con il Centro servizi per il volontariato Terre Estensi, domani alle 17.30, al centro sociale in via Indipendenza 40 al quartiere Barco, organizzano un incontro pubblico rivolto a tutti coloro che nel quotidiano si prendono cura di famigliari e persone con fragilità, i caregiver.

Saranno presenti Cristiana Varchi, presidente di Auto mutuo aiuto, Valerio Vicentini, neurologo, Luciana Venco, caregiver che porterà la sua testimonianza. Per chi vorrà partecipare sarà un’occasione per conoscere la realtà dei gruppi di auto mutuo aiuto ferraresi e condividere esperienze e bisogni ma anche proposte per un nuovo percorso insieme.