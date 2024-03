Autodemolizioni, quattro denunce

A marzo i reparti dei carabinieri forestali hanno svolto alcuni controlli negli impianti di autodemolizione della provincia. Le ispezioni hanno riguardato sia il rispetto della normativa speciale in materia di gestione dei veicoli fuori uso, sia l’osservanza delle prescrizioni particolari contenute nell’Autorizzazione unica ambientale del singolo operatore. I sopralluoghi sono stati effettuati con la collaborazione dei tecnici del servizio territoriale di Arpae e con il supporto del comando provinciale carabinieri.

L’attività ha portato all’accertamento di alcuni illeciti, per lo più sanabili attraverso una sanzione pecuniaria, dopo riparato alle irregolarità. In tutta la provincia, i carabinieri forestali hanno denunciato quattro gestori e posto sotto sequestro 113 carcasse di veicoli fuori uso in quanto per questi erano stati ampiamente superati i limiti temporali previsti per il recupero o la messa in sicurezza. I militari proseguiranno l’attività per verificare l’effettiva eliminazione degli illeciti riscontrati, informando l’autorità giudiziaria e amministrativa per i provvedimenti del caso. Gli esiti dell’attività svolta dai forestali confermano l’importanza dei controlli sugli autodemolitori.