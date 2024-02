Avis, le donazioni aumentano. "Gesto fondamentale"

Una realtà importante, che associa alla propria attività il sostegno alle varie iniziative sul territorio. Questo rappresenta la sezione Avis di Copparo che, nella domenica appena trascorsa, si è riunita in assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo 2023 e preventivo 2024. L’importante dato emerso è quello relativo alle donazioni di sangue: 936 quelle registrate nell’arco dello scorso anno, 19 in più rispetto al 2022. A questo si aggiunge la collaborazione nell’ambito delle varie manifestazioni dello scorso anno: tra queste, la Befana, il ristoro nell’ambito della tappa del Trofeo Otto Comuni di podismo, la mini-biciclettata con i bambini durante la Festa di Primavera, il Festival d’Estate che ha debuttato a luglio, la gara di pesca a Gradizza, Halloween, la distribuzione di caldarroste per San Martino, la presenza al Villaggio di Natale. E ancora, la promozione della biciclettata Avis, il patrocinio al Meeting regionale di atletica leggera (nell’ambito del quale è stata inaugurata anche la pista di atletica) a settembre scorso al campo sportivo ‘Decimo Preziosa’, la presenza al Palio di Copparo e all’evento contro la violenza sulle donne del 25 novembre alla galleria ‘Alda Costa’ e la collaborazione con Pro Loco Copparo per la Giornata della Memoria. Fondamentale l’attività di sensibilizzazione alla donazione di sangue nelle scuole. Gli impegni dell’associazione proseguiranno quest’anno, come sottolineato nel corso dell’assemblea dal direttivo guidato dal presidente Alfio Pesci. All’appuntamento di domenica il sindaco Fabrizio Pagnoni che ha rimarcato la crescita di donazioni registrata dall’associazione. "È evidente – le sue parole – quanto importante sia la scelta di donare, quanta generosità ci sia in questo gesto. Voglio ringraziare i volontari Avis".

Valerio Franzoni