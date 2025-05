Azalee e ricerca, due giorni al banchetto

Oggi e domani, per la festa della mamma, tornano le azalee della ricerca di Airc. A Ferrara il banchetto, dalle 8.30, si troverà nei pressi del Museo della Cattedrale (ex Chiesa di San Romano, nella via omonima) a pochi metri da piazza Trento e Trieste. Le azalee sono a disposizione a fronte di un contributo minimo di 18 euro. È possibile anche ordinarle su Amazon con una donazione minima di 22 euro, cifra che include i costi di spedizione. Paola Peruffo, referente provinciale del’associazion e Airc ricorda che "dal 1984 l’Azalea della Ricerca raccoglie fondi per garantire continuità a medici e ricercatori impegnati ad affrontare i tumori che colpiscono le donne. Anche grazie a questa manifestazione, oggi in Italia due donne su tre che si ammalano di tumore sono vive a cinque anni dalla diagnosi".