Azienda sanitaria, la sfida. Dieci milioni di lavori al via

Cinque milioni già ’operativi’ sul campo e per altri dieci entro questo mese inizieranno i lavori. Sono i fondi Pnrr di cui beneficia la sanità estense. Circa 5 milioni di euro sono stati messi a punto nel corso del 2023, per

ulteriori 10 milioni di lavori l’iter si concluderà entro gennaio. Mentre sono già in corso le pratiche per l’acquisizione di apparecchiature e tecnologie, sempre da Pnrr, per circa venti milioni. E’ lo stato dell’arte dei progetti finanziati dal Piano nazionale di rilancio e resilienza. Ai quali si aggiungono i lavori per 7,5 milioni all’ospedale di Cento, che derivano non da Pnrr ma da finanziamenti statali e regionali e i lavori, in corso, presso l’ex ospedale ’Fratelli Borselli’ di Bondeno.

Per l’Ausl, le risorse complessive da Pnrr ammontano a 32.848.483 €. Sei progetti, per un ammontare di 9.592.900 riguardano le Case di Comunità. Uno di questi, la manutenzione straordinaria della Casa di Comunità di Portomaggiore, per un valore di 1.461.288, è partito nelle scorse settimane. Interventi per circa 7,7 milioni partiranno invece entro gennaio: si tratta della ristrutturazione della Casa della salute di Ferrara (4.507.281 ) e di quella di Copparo (3.201.469); a Copparo questi lavori si aggiungeranno agli ambulatori che si sono appena finiti di ristrutturare. Gli ulteriori tre interventi, per un totale di oltre 420mila euro, partiranno entro marzo: si tratta delle manutenzioni delle Case di Comunità di Bondeno (147.300) Comacchio (114.238,44) e Codigoro (161.324).

Altri sei progetti riguardano il capitolo Pnrr denominato ’Casa come primo luogo di cura e telemedicina’: nel corso del 2023 sono già partiti, e in parte completati, lavori per complessivi 600mila euro. Si tratta delle manutenzioni straordinarie alle Centrali operative territoriali di Ferrara (463.100), Argenta (90.714,58), Bondeno (14.750) e Comacchio (30.713). Sono inoltre partite le pratiche per l’acquisizione di apparecchiature per l’interconnessione tra strutture e per l’acquisizione di dispostivi medici per complessivi 581mila euro. Partiranno invece nei prossimi mesi lavori per il “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)”: si tratta di due progetti del valore complessivo di 5.232.491 € così distribuiti: manutenzione straordinaria dell’Ospedale di Comunità di Codigoro: 2.291.554 € con lavori al via entro il mese di gennaio e ristrutturazione dell’ospedale di Comunità di Ferrara: 2.940.937, con lavori al via entro aprile. Ulteriori fondi Pnrr sono stanziati per ’Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale’. Rientra in questo capitolo la digitalizzazione del Dea di Lagosanto, inaugurato nel luglio scorso (2.971.278) ma anche i lavori per la realizzazione del nuovo padiglione dell’ospedale di Argenta, per 11,1 milioni di euro. Sono invece in corso le acquisizioni di apparecchiature per 2.771.565 € per la sostituzione di esistenti ma più obsolete. Ci sono poi due progetti nell’ambito della Missione 5 ’Inclusione e Coesione’: uno per le aree interne, sulla teleriabilitazione. L’altro, l’ulteriore implementazione delle attività degli infermieri di famiglia e di comunità. Le risorse complessive del Pnrr destinate ad Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara ammontano inoltre a 9.640.702, tutti destinati all’aggiornamento tecnologico e digitale.