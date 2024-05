Azioni per la disabilità. Il ministro Locatelli:: "Questa città è un gioiello"

"Il Comune di Ferrara ha sempre approcciato le politiche sociosanitarie mettendo al centro di tutto al persona a partire dalle sue esigenze, attraverso il dialogo costante con le associazioni del territorio che rappresentano una ricchezza e un valore aggiunto per tutta la comunità". Così l’assessore uscente Cristina Coletti, ieri pomeriggio, ha accolto a Ferrara il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, in città per incontrare il Comitato Ferrarese Area Disabili, il Garante delle Persone con Disabilità Carlos Dana e le realtà associative del territorio. "In questi anni, insieme, abbiamo fatto tantissimo - ha detto Coletti -. Siamo stati fra i primi comuni in Italia a credere nel percorso della Disability Card, abbiamo utilizzato lo strumento della co-programmazione per progettare gli interventi sociali. Ne è un esempio l’ultimo Piano di Zona da 1 milione e 700mila euro. Grazie allo strumento dell’avviso pubblico, abbiamo stanziato 750mila euro che hanno consentito di sviluppare oltre 60 progetti a favore di persone con disabilità. Abbiamo inoltre aperto il primo parco della città completamente accessibile, al parco Giordano Bruno. Siamo stati anche fra le prime città in Italia a mettere a disposizione una guida che sfrutta la Comunicazione aumentativa alternativa". Coletti, in corsa a sostegno del sindaco Fabbri, ha ringraziato le "associazioni e tutte le persone che hanno saputo fare sistema per creare una Ferrara inclusiva, dove nessuno deve essere dimenticato o lasciato indietro". "Questi anni alla presidenza del Comitato Ferrarese Area Disabili e ad Aism sono stati una grande crescita personale: questa città deve continuare a sviluppare i valori dell’inclusione, attraverso la sinergia continua fra associazioni e Amministrazione comunale" ha spiegato Francesco Gattus, ex presidente del Comitato ferrarese area disabili e della sezione locale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Il Ministro Locatelli ha dialogato con le associazioni, che hanno messo sul tavolo temi di attualità come la recente riforma della Disabilità. "Un cambiamento epocale nella presa in carico dei bisogni - ha sottolineato il Ministro rispondendo alle domande del Comitato Area Disabili, che rappresenta 60 associazioni -. La riforma è quel passaggio che ci deve consentire di fare il salto di qualità e cambiare la mentalità della gente, passando dal mero assistenzialismo alla valorizzazione della persona attraverso l’inclusione. È arrivato il momento in cui le istituzioni devono prendersi la responsabilità di dare le risposte attese. In questo Ferrara è un gioiello". "Negli ultimi cinque anni le persone sono state rimesse al centro dell’azione amministrativa e questa giornata non è altro che un valore aggiunto a tutto ciò", ha dichiarato l’onorevole Davide Bergamini.

re. fe.