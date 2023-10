Azzerati Carife, la class action. Tour per raccogliere i mandati contro la società Deloitte Spa

Inizia domani, a Ferrara, il tour di assemblee dedicate alla raccolta dei mandati per l’azione civile collettiva a favore degli ex azionisti di banca Carife contro la società di revisione dei conti Deloitte Spa. "Al termine dell’iter del procedimento penale relativo alla vicenda Carife – diconi i legali –, conclusosi in Corte di Cassazione con la conferma della condanna a carico per l’ex direttore generale di Banca Carife Daniele Forin, si è verificato che sussistono gli estremi per agire in sede civile contro la società di revisione dei conti che a suo tempo certificò come corretti i bilanci di Banca Carife che in realtà corretti non erano". Si è costituito un coordinamento tra gli avvocati del Codacons (Bruno Barbieri ed Adriana Tempesta), di Adusbef (Vincenzo Bellitti e Lorenzo Buldrini) e l’avvocato Gisella Rossi che presenzieranno a turno le assemblee serali programmate ed organizzate in tutta la provincia dedicate alla raccolta dei mandati degli ex azionisti Le assemblee si terrano alle 20,30. Domani a Ferrara presso sala Grisù in Via Mario Poledrelli 21; il 12 ottobre ad Ostellato presso sala Ex Officine Navarra; il 13 a Portomaggiore Sala Centro Sociale le Contrade; il 16 a Comacchio sala polivalente Via Agastopisto 7; il 16 Argenta centro Giovanile Parrocchia; 17 ottobre a Codigoro sala civica Finessi in piazza Matteotti 55; 17 ottobre Masi Torello Sala Consiliare piazza De Toschi 1; 18 ottobre a Massa Fiscaglia Teatro Vittoria via Castello 6; il 18 ad Ambrogio Sala civica; 19 ottobre Voghera centro civico; il 20 centro civico di Rò 2; il 23 Sant’Agostino nella sala Bonzagni, via Statale 191; 24 ottobre Bondeno, nella sala 2000; 25 ottobre Cento Sala Zarri; 25 Mesola Palazzo della Cultura via Mazzini 14; il 26 a Copparo, nella Galleria Costa via Roma 36; il 26 a Goro presso Sala Consiliare; il 27 a Jolanda Centro Anziani; 30 a Tresigallo sala ‘Sogni’; il 31 a Poggio, sala via Salvo D’Acquisto 5a.