Bachelet, un mondo più green A partire dalle ’vecchie’ scarpe

La scuola Bachelet e ‘Quellogiusto’ srl insieme verso un mondo più green. Un progetto educational di economia circolare in collaborazione con l’azienda retail di calzature Quellogiusto. La scuola ha deciso di incrementare la raccolta differenziata come attività pratica in linea con gli argomenti svolti in classe di green- economy in economia aziendale, diritto, economia politica, relazioni internazionali e le lingue straniere. Gli studenti sono già stati formati con lezioni svolte nel triennio sull’economia circolare e sul riciclo per indirizzarli alla tutela dell’ambiente e all’economia sostenibile, sicché potranno fattivamente collaborare a un progetto di economia circolare in collaborazione con l’azienda Quello Giusto srl. Lo specialista di calzature, retailer con 14 negozi tra Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, ha avviato un’iniziativa di raccolta di vecchie scarpe sportive. "L’impegno per l’ambiente è più un dovere che una sfida – spiega Susanna Ostellari, socia Fondatrice dell’azienda e responsabile risorse umane di Quellogiusto. "Tutti noi dobbiamo impegnarci a proteggere l’Ambiente, a volte sono i piccoli passi a fare la differenza. Ecco perché abbiamo pensato raccogliere le vecchie scarpe sportive per trasformarle in pavimentazioni antitrauma per parchi giochi. Anche noi vogliamo contribuire attivamente per aiutare il pianeta, vogliamo dare una seconda vita alle vecchie scarpe sportive e prenderci cura di noi e dell’ambiente che ci circonda". Le sneaker ricevute vengono affidate al partner Esosport, il primo progetto di riciclo di scarpe sportive in Italia e in Europa. "Siamo davvero felici di condividere questo progetto con Quellogiusto – spiega Emilia Dimitri, dirigente scolastica dell’istituto tecnico Economico Bachelet –, partner che abbiamo scelto per la condivisione dei suoi valori green e la sua vicinanza logistica (uno dei suoi punti vendita è infatti qui a Ferrara). Abbiamo esteso questo progetto a tutti gli studenti dell’istituto su base volontaria evitando qualsiasi tipo di costrizione". All’interno dei 2 plessi del Bachelet sono stati posizionati dei box per la raccolta scarpe che durerà sino alla fine di maggio.