Balasso in scena al ’Barattoni’. La stagione teatrale inizia col botto

OSTELLATO

La stagione teatrale oggi al "Barattoni" di Ostellato, giunto alla settimana edizione, si apre con il tutto esaurito con "A colpi di tag". In scena Natalino Balasso, attore popolare e autore di uno spettacolo originale e divertente. Il tag è definitivo per definizione, è la modalità tranciante in cui rientra la nostra comprensione della società. Ogni concetto è una scatola chiusa di cui leggiamo solo l’etichetta: il tag. Cosa c’è nella scatola? Perché ci ostiniamo a tenerle chiuse quelle scatole? È qui che Balasso si produrrà nell’arte in cui è ormai specializzato: ’rompere le scatole’. Il Barattoni si conferma anche quest’anno palcoscenico d’eccellenza con tre appuntamenti esclusivi che, in rete con le stagioni della Sala polivalente di Comacchio e del Teatro De Micheli di Copparo, hanno già riscosso grande attenzione, con centinaia di spettatori che hanno acquistato i biglietti in prevendita.

Info: 389 1551656.

Franco Vanini