Ballerini, cantanti, imitatori e poeti. Colpi di scena con Ado’s got talent

Il talento incontra la solidarietà al Rione Santo Spirito a sostegno della Fondazione Ado. L’evento ‘Ado’s got talent’ festeggia la seconda edizione con una serata speciale in programma venerdì alle 20.30 presso la sede del Rione Santo Spirito, in via Mortara 98. Alla manifestazione, promossa da Ado e patrocinata dal Comune, si esibiranno una ventina di nuovi talenti: tra ballerini, cantanti, imitatori, poeti, acrobati e comici si prospetta una serata ricca di emozioni e colpi di scena.

Come funziona? Ogni talento avrà 5 minuti per esibirsi e verrà giudicato da una giuria che valuterà lo show, decretando i primi tre classificati a cui verrà assegnato un premio. Per tutta la serata, a partire dalle 19.30, sarà attivo il servizio di ristorazione curato dal Rione Santo Spirito. L’ingresso è libero come la partecipazione al concorso, che si svolgerà anche in caso di maltempo. Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto alle attività di assistenza e sollievo garantite gratuitamente dalla Fondazione Ado alle persone con malattie in fase avanzata a domicilio, in ambulatorio e hospice. "E’ un evento che testimonia la sinergia tra due associazioni di volontariato – commenta il presidente del Rione, Matteo Cristofori –, per noi è un grande piacere ospitare l’iniziativa, che ci dà la possibilità di far conoscere il valore aggiunto delle sedi delle nostre contrade, punti di aggregazione quotidiani. E’ un rapporto, quello tra Ado e Santo Spirito, che negli ultimi tempi si sta sempre più consolidando". "Il Palio non è rappresentato solo nel mese di maggio, ma è un impegno che dura 365 giorni all’anno con una forte connotazione sociale – le parole dell’assessore Matteo Fornasini –, ringrazio Ado che si inventa sempre qualcosa di nuovo per la nostra comunità. Pochi mesi fa abbiamo festeggiato la nuova Casa del Sollievo, sono ormai venticinque anni che la Fondazione si impegna per le famiglie e le persone che hanno bisogno di cure ed attenzioni. Il Comune non può che essere al suo fianco". La giuria dell’evento sarà composta da Gisella Rossi, presidente di Ado; Matteo Cristofori, presidente del Rione Santo Spirito; Roberta Marrelli, attrice, scrittrice e sceneggiatrice; Gianni Padovani, presidente della Pro Loco Rock Circus; Mirco Turra, comico.

Jacopo Cavallini