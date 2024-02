Bambina, sposa e marchesa. Prendono vita i tre volti di Isabella

‘Carnevale degli Este’ bagnato. Il maltempo ha condizionato la prima giornata dell’appuntamento storico. Il ‘Carnevale degli Este’ è organizzato dall’Ente Palio della città di Ferrara e dal Comune, con il patrocinio della Regione, Camera di Commercio e di Unife.

Nella mattinata di ieri, nella Sala Estense, tavola rotonda dal titolo ‘Festa Arte Diplomazia, Isabella d’Este Gonzaga e il potere delle donne nel Rinascimento’. L’edizione di quest’anno è dedicata a una figura di spicco del Rinascimento: Isabella d’Este Gonzaga, primogenita di Ercole I d’Este ed Eleonora d’Aragona. Nel corso della tavola rotonda sono state ripercorse le tappe salienti della sua vita, con tre figuranti. Sono Isabella Stecchi (Isabella bambina scelta come volto delle locandine dell’evento), Elisa Giovanardi (Isabella sposa) e Rossella Lorenzo (Isabella marchesa). Il 17 maggio 1474 nasceva a Ferrara, accolta da lunghe e chiassose manifestazioni di pubblico, Isabella d’Este, primogenita del duca Ercole I e della duchessa Eleonora d’Aragona. La persistente pioggia di ieri ha indotto gli organizzatori a cancellare le iniziative previste al pomeriggio in piazza Municipale rimandandole alla giornata di oggi, salvo verificare le condizioni meteorologiche. Ieri sera si è tenuto lo spettacolo in Sala Estense ‘La Lena’ di Ludovico Ariosto a cura della Compagnia del Vado, con la partecipazione del gruppo danza ‘L’Unicorno’.

La rappresentazione è stata preceduta da un’introduzione del noto storico Francesco Scafuri. Oggi, alle 11, nella Sala della Musica dalle 10.30 alle 12 Enchiridion Consort presenterà ‘concerto di musiche per Isabella’. Alle 16 in piazza Castello e piazza del Municipio corteo del ‘Carnevale degli Este’; alle 17 in Piazza del Municipio spettacolo di danza in onore di Isabella d’Este Gonzaga, spettacolo di fuoco a cura dell’Associazione Storico-Culturale Este Medievale. Alle 18 lettura dell’editto di chiusura del ‘Carnevale degli Este’.

Mario Tosatti