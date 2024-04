Bambini e genitori in festa al colosso Kastamonu

Il 23 aprile ricorre la costituzione del Parlamento turco e questa giornata è stata proclamata anche Festa dei Bambini, da quasi un secolo, cosi ieri mattina presso gli stabilmenti della Kastamonu a Codigoro si è celebrato la III edizione della Festa dei Bambini. Dalle 9 alle 12, presso le della multinazionale turca che produce panelli grezzi e nobilitati ha accolto un centinaio tra figli dei loro collaboratori, dai 4 ai 14 anni, assieme ai genitori. Un appuntamento che ha offerto un’opportunità unica di familiarizzare con l’ambiente lavorativo dei loro familiari e di acquisire una comprensione più profonda delle loro attività quotidiane. Con un impegno costante verso la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale, il programma di intrattenimento si chiamava "In Missione per il Pianeta". Esperti in materia di scienza e ambiente hanno guidato i giovani partecipanti attraverso laboratori scientifici e creativi, utilizzando esperimenti coinvolgenti e stimolanti per sensibilizzarli alle questioni fondamentali legate alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente. Durante l’evento, i partecipanti hanno anche partecipato ai Piedibus, per avere una panoramica diretta dei processi di riciclo cruciali delle operazioni aziendali. "Un’azienda sempre più integrata nel territorio - ha detto il sindaco Alice Zanardi - con ottimi rapporti con gli enti pubblici, la scuola i fornitori che fa onere a tutta la nostra comunità. Capace di aver preso una fabbrica fallita, rilanciata grazie alla quale ha creato tanta nuova occupazione e che presto inaugurerà un nuovo grande capannone e la fabbrica della colla". Ad arricchire ulteriormente l’esperienza, esprimendo così sensibilità ed attenzione verso le persone fragili, sono stati ospitati i membri dell’Associazione Più Felici di Mesola. Un’organizzazione impegnata nella promozione dell’inclusione sociale dei giovani con bisogni speciali. La loro partecipazione ha contribuito ulteriormente a creare un ambiente di inclusività e accoglienza durante l’evento. "Kastamonu Italia rimane fermamente convinta dell’importanza di investire nelle generazioni future – precisa una nota – e si impegna a fornire loro opportunità significative e formative". Kastamonu Italia fa parte del gruppo multinazionale Kastamonu Entegre, leader in Turchia nella produzione di pannelli truciolari ed altri derivati dalla lavorazione del legno per l’industria del mobile. Opera attraverso 18 stabilimenti di produzione situati in 7 paesi diversi.

cla.casta.