Banca Centro Emilia, segno più "Utili raddoppiati, realtà solida"

Utile (8,69 milioni) quasi raddoppiato per Banca Centro Emilia (radicata a Corporeno e unica banca con sede nella nostra provincia) che ha presentato agli oltre mille soci raccolti nelle due sedi di Casumaro e Scandiano un bilancio 2022 pienamente positivo. Anche il Tier One (un importante coefficiente patrimoniale) procede nella sua corsa verso l’alto, passando dal 17,63% al 18,16%. "Questo bilancio – commenta il presidente Giuseppe Accorsi – conferma il ruolo di Bce come banca di comunità, solida e affidabile, espressione del territorio. Lo dimostrano gli impieghi verso le imprese, gli artigiani e le famiglie che vivono e operano dove sono presenti le nostre filiali: questa voce registra una crescita del 3,69% sul 2021, di gran lunga superiore a quella del sistema bancario che si ferma a un +1,9%". Oggi Banca Centro Emilia destina il 97,45% delle proprie risorse a favore del territorio per realizzare i progetti di chi lo abita, di chi fa impresa, di chi si impegna per favorire crescita e sviluppo. Una solidità "che si manifesta anche nell’apertura di nuovi punti di presenza sul territorio: Dopo la filiale di Ferrara inaugurata nel 2020, lo scorso 5 dicembre è stato tagliato il nastro del nuovo sportello di Rubiera – commenta il direttore generale Giovanni Govoni –: ideale anello di congiunzione fra le zone di competenza di Banca Centro Emilia nelle province di Modena e di Reggio Emilia, la filiale di Rubiera era il tassello mancante per collegare tutti i nostri territori, dall’Emilia al mare e dimostra, insieme all’assunzione di ben 61 dipendenti per lo più giovani, la nostra distintività. Mentre molti istituti scelgono la via della riduzione dei costi, e ciò si traduce in meno sportelli e meno personale, la nostra banca adotta un approccio opposto".

Le due sedi assembleari hanno anche approvato la destinazione di oltre 50mila euro al Fondo di beneficenza e mutualità. "Il fondo – ribadisce il presidente Accorsi – nasce per sostenere progetti a finalità sociali e ambientali, con ricadute positive sull’intero territorio di riferimento di Banca Centro Emilia, così come per sostenere, attraverso importanti borse di studio, l’educazione dei giovani soci o dei figli di soci". Parlando di futuro, impossibile non citare l’impegno di Banca Centro Emilia sul fronte della salute del pianeta: "Grazie ai prodotti della linea +Ossigeno – conclude Accorsi – abbiamo piantumato oltre cinquemila alberi in Paesi svantaggiati. Un impegno che portiamo avanti con grande senso di responsabilità". Bce opera nel territorio compreso fra le province di Ferrara, Modena, Bologna e Reggio Emilia con 28 filiali.