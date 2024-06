Bar Nives si laurea campione battendo Sidun

La formazione di mister Chiarolanza e di patron Ratto, sponsorizzata Bar Nives/Hotel Lucrezia Borgia e Magik Pizza si laurea campione Opes 2024, sconfiggendo al termine di una vera e propria battaglia il Ristorantino Sidun. Ma veniamo alla cronaca. Primoa assolo di Bar Nives al settimo minuto con Armanino che da posizione defilatasegna sotto la traversa. La gara si mette bene per il Bar Nives che raddoppia poco dopo con il bolide di Moraru. Altro episodio a favore del Bar Nives: gol annullato a Cannizzaro per carica sul portiere e dall’altra parte Hincu serve in mezzo Venturoli, per il comodo 3-0. Il vento cambia nella ripresa: al minuto 6’ il Bar Nives perde Alushi, il vero cucitore di gioco e leader della squadra, espulso per somma di ammonizioni. Il Sidun sfrutta la superiorità numerica andando a bersaglio con Lecce. A seguire, erroraccio di Squarzoni, per il resto impeccabile, Valentino lo punisce, 2-3 al 10’. Sidun con il vento in poppa, Caputo ruba palla a Madhkour e fa 3-3. Si gioca Decisivo è il sesto fallo guadagnato da Culi: sul tiro libero va Moraru e D’Abbraccio è battuto, 4-3 Bar Nives. Nel finale da Culi a Venturoli che fissa il risultato sul 5-3. Al 3° posto si classifica la Fonderia Zanetti, 10-8 alla New Team. I Play Off di Serie A se li aggiudica il Tabacchi Levigatura Marmi che apre le danze con Negri su assist di Pirani e poi i due si invertono i ruoli nel gol del 2-1. Il Basilico pareggia prima con il tap-in di Nigrisoli dopo il palo di Artioli, poi con la stilettata mancina di Spettoli. Sempre nel primo tempo il Basilico mette la freccia con il gol in mischia di Scanavacca e con il 4-2 di Mantovani assistito da Spettoli. Nella ripresa 3-4 di Casoni da fallo laterale battuto da Negri e solita “punternata” velenosa di Contestabile per il 4-4. Le due squadre non si scoprono e si va ai tiri di rigore. Parte il Tlm con il palo di Pirani, ma il Basilico fa peggio, Artioli parato e Nigrisoli fuori, Contestabile, Casoni, Compagno e Negri non sbagliano e il Tabacchi Levigatura Marmi vince 8-6. Al terzo posto si classifica il Foto Express/Infortunistica Carità. Finale dei Play Off di Serie B che cambia faccia all’improvviso. Il Bar Duomo si porta sul 2-0 e sul 3-1 con il tiro sotto la traversa di Fabbri e la doppietta di Frighi, ma poi si smarrisce e il Seven & Montebello non si lascia scappare l’occasione: dopo l’1-1 di Boulescu nel primo tempo, 2-3 di Cioffi, pareggio e 4-3 di Bighinatti e gol della sicurezza di Montosi, finisce 5-3. Terza l’Osteria Strabassotti, 8-1 finale al Panificio Porta Romana, Difesa impenetrabile coordinata dal portiere Veronesi e il Sushi Tokyo fa sua la Finale dei Play Off di Serie C, Beccarini su punizione e Fontanesi su ripartenza segnano nel primo tempo, 2-0 sarà anche il risultato finale, niente da fare per la Lyb/Fondazione dalla Terra alla Luna.