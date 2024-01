Beatrice d’Este, la ricorrenza. La Beata e il prodigio delle lacrime

Oggi ricorre il giorno della Beata Beatrice II d’Este, fondatrice del monastero benedettino che sorge nella chiesa di sant’Antonio abate a Ferrara. Nata intorno al 1230 nel castello di Calaone sui colli Euganei da Azzo IX d’Este e Giovanna di Puglia, educata agli esempi della zia Beatrice monaca e della nonna Leonora di Savoia, prese il velo alla notizia della morte del suo promesso sposo, Galeazzo Manfredi di Vicenza, ucciso in battaglia contro Federico II. Dopo questo fatto, nel 1254, Beatrice si ritirò in solitudine nell’isola di San Lazzaro e poi, insieme alla fedele damigella Meltruda, al monastero di Santo Stefano della Rotta, di Focomorto, ricevendo l’abito di San Benedetto e conducendo una vita monastica. In breve tempo altre monache si unirono alla comunità che dovette pensare a trasferirsi in un ambiente più adatto. La scelta cadde sul vecchio monastero di Sant’Antonio in Polesine (1257). Dopo otto anni di vita in convento morì da santa nel 1262, il 18 gennaio. Fu sepolta in un’ala del gran chiostro trasformata in cappella, e il suo sepolcro fu meta di pellegrinaggi.

Ogni anno il suo corpo, perfettamente integro, veniva dissepolto e lavato. L’acqua usata veniva poi raccolta in ampolle e distribuita agli ammalati. La cronaca è ricca di prodigiose guarigioni che richiamavano al sepolcro di Beatrice stuoli sempre più forti di fedeli. Nel 1270 il Beato Alberto Pandoni, vescovo di Ferrara, proclamò la beatificazione di Beatrice. All’inizio del 1500 iniziò il disfacimento del corpo della Beata. Però il liquido miracoloso non venne meno ai fedeli. Clemente XIV approvò il suo culto nel 1774 e Pio VI concesse la Messa e l’Ufficio nel 1775. Ancora oggi è meta di grande venerazione. Proprio il 18 gennaio, onomastico del nome ‘Beatrice’, si ricorda il prodigio delle lacrime, che, ogni anno, per sei mesi (da fine ottobre a fine marzo) si ripropone alla devozione dei fedeli. In tale occasione le suore benedettine elargiscono fiale contenenti le gocce stillate dal marmo. Si terranno due messe, una alle 10.30 e una alle 18.30 con l’arcivescovo.

Dalla pietra nel luogo in cui la santa fu deposta, ogni anno stillano delle gocce d’acqua, dette anche “liquore” o “Lacrime della Beata”. Le ‘lacrime’ di Beatrice vengono con cura raccolte (ogni anno se ne formano tra i tre e i cinque litri) e vengono fornite in piccole bottigliette agli ammalati. Quanto al Monastero di Sant’Antonio Abate (o di Sant’Antonio in Polesine), il sindaco Alan Fabbri ha ricordato l’importante passo avanti nel processo del suo restauro e valorizzazione è stato compiuto a dicembre scorso con l’approvazione dell’Accordo di valorizzazione che segna l’acquisizione da parte del Comune, tramite il federalismo demaniale, di una porzione significativa dell’immobile, consentendo così di riunire in un’unica proprietà (comunale) il bene culturale e di concedere in uso gratuito alle monache anche gli spazi del secondo chiostro, finora del Demanio. "Il completamento del restauro del Monastero intende offrire alla città, ai suoi visitatori e ai pellegrini l’opportunità di accedere e scoprire un sito di grande rilevanza storica e artistica, nonché sacra", ha detto il primo cittadino. L’intervento include un investimento misto, con una parte dei fondi provenienti dal progetto ‘Ducato Estense’ (1.3 milioni di provenienza ministeriale, Dicastero della Cultura) già impiegati per l’infrastruttura, e un contributo di 1 milione fornito privatamente dalle Benedettine per il completamento della ristrutturazione. L’obiettivo finale, in programma per il 2024, è la realizzazione di un Centro di valorizzazione della cultura e per l’accoglienza monastica benedettina.