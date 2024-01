Befane, roghi e divertimenti. Il programma in città e frazioni tra musei aperti e mercatini

Tante sono le proposte per grandi e piccini per l’ultimo fine settimana di festa a Ferrara, per festeggiare l’arrivo dell’Epifania. "Stiamo per concludere il ricco programma di iniziative su cui l’amministrazione comunale ha investito per rendere Ferrara tra le mete attrattive per le festività. Grazie gli operatori del turismo e del commercio che stanno contribuendo a offrire diverse proposte pensate per le famiglie o per chi voglia trascorrere le vacanze in città", dice l’assessore Matteo Fornasini.

ARRIVA LA BEFANA

Domani sono in programma la Befana in piazza Trento e Trieste e la Befana in cammino per Telethon nel centro storico. In piazza Municipale a partire dalle 15.30 ci sono le animazioni per bambini a cura di Arcigay e Pagliacci senza Gloria, alle 17 è previsto l’arrivo della Befana, con la tradizionale distribuzione delle calze di dolciumi ai bimbi presenti. In corso Porta Reno alle 18 è in programma il rogo della Befana, dove un grande fantoccio verrà bruciato per iniziare al meglio il nuovo anno. Il calendario delle attività e l’animazione sono a cura della Contrada Rione San Paolo. Alle ore 15 è in programma ’Al Castello con la Befana!’, in cui una buffa guida-Befana accompagnerà i bambini e i loro genitori alla scoperte delle suggestive sale del Castello Estense, tra letture, filastrocche e indovinelli della “Vecchia”, per trascorrere un pomeriggio a imparare divertendosi in compagnia. Nelle frazioni, a Befana si festeggia con Don Andrea a San Bartolomeo in Bosco, mentre a Viconovo alle 15 ci sarà il raduno delle Befane e dei Befanoni, e a seguire la passeggiata per le vie del paese. A Casaglia invece sarà donata ai bambini una piccola cassetta e 10 euro di buono libri, con un rinfresco.

MUSEI APERTI

Tutti i musei civici di Ferrara (Museo Schifanoia e Civico Lapidario, e Casa di Ludovico Ariosto) e il Museo della Cattedrale, insieme al Castello, rimarranno aperti senza giorno di chiusura, fino a domenica 7 gennaio, con i consueti orari (www.comune.fe.it/prenotazionemusei e www.castelloestense.it). Prosegue a Palazzo dei Diamanti la mostra dedicata all’artista Achille Funi, aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 (con chiusura biglietteria 45 minuti prima), compresa l’Epifania. Oggi e domani aperture serali straordinarie fino alle 23 (chiusura biglietteria alle 22, info: www.palazzodiamanti.it) e visite guidate alle 21 (ritrovo ore 20.45 nel giardino dei Diamanti, prenotazioni: raccontarearte@gmail.com, 339.1969869).

ALTRE PROPOSTE

Durante il week end tante le esperienze per scoprire la città promosse da InFerrara. Ben sette sono gli appuntamenti alla scoperta del Castello Estense: cinque tour saranno dedicati alla classica visita alla fortezza estense (venerdì alle 11, sabato alle 11 e 15.30, domenica alle 11 e 15), mentre due saranno dedicati ai più piccoli con ’Al castello con la befana’ (sabato ore 15 e domenica ore 10.30). Quattro invece gli appuntamenti con i walking tour in città: venerdì e sabato alle 15 e domenica alle 10.30 tour alla scoperta delle bellezze del centro medievale e rinascimentale, mentre domenica alle ore 14.30 il Mistery Tour porterà i più curiosi alla scoperta di aneddoti e misteri cittadini. Sabato pomeriggio alle 15 un’imperdibile visita che combina le bellezze della sala dell’Arengo a quella alla mostra di Achille Funi a Palazzo dei Diamanti. Anche il Museo Schifanoia sarà protagonista di una visita guidata, domenica mattina alle ore 11. Prenotazioni online sempre su inferrara.it sezione booking o allo IAT del Castello Estense (0532-419190).

WINTER PARK

In prossimità della stazione ferroviaria il grande parco divertimenti all’aperto, offrirà tante attrazioni per tutti i gusti, a partire dalla Torre panoramica e la pista di pattinaggio sul ghiaccio, e anche spettacoli musicali, animazioni e laboratori per bambini, aree food and drink. Il 7 gennaio ci sarà il Laboratorio natalizio del Ferrara Winter Park con laboratori creativi per bambini a tema natalizio e fiabesco organizzati da Feshion Eventi, per dare libero sfogo alla fantasia.

PRESEPI

Non mancherà l’arrivo dei Magi nei presepi di Viconovo con Borgo del Presepe (fino al 7 gennaio) e nel presepe allestito nella Parrocchia di Marrara.

MERCATINI

Continua fino al 7 gennaio il villaggio di Natale in piazza Municipale, sabato, domenica e festivi dalle ore 15 alle ore 20,30. Tra giochi e laboratori i maestri artigiani propongono prodotti tipici e manufatti. Fino a domenica sono presenti in piazza Trento e Trieste il CNA Christmas Village e la Festa del regalo di Confesercenti, attivi dalle 10 alle 19.

PARCHEGGI

In occasione delle iniziative in programma nel periodo festivo nel centro storico, l’Amministrazione comunale ha previsto aree di parcheggio gratuito straordinarie in viale Cavour, in piazza Ariostea e piazza XXIV Maggio, attive nei week end e nei giorni festivi, per facilitare la partecipazione alle manifestazioni e l’accesso alle attività commerciali e ai mercatini da parte di ferraresi e turisti.