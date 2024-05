’Bell’Italia’, tre giorni con i prodotti della tradizione

Mostra mercato con esposizione e vendita di prodotti tipici delle regioni italiane e banchi con i prodotti riconosciuti di Denominazione di origine comunale di Ferrara per la manifestazione ’Bell’Italia’, da oggi (17-20) a domenica (9-20) in piazza Trento Trieste a cura di Explicom srls in collaborazione con Confesercenti Ferrara e con il patrocinio del Comune. L’iniziativa punta ad offrire l’opportunità di apprezzare e riscoprire i sapori tradizionali e tipici locali attraverso dimostrazioni e degustazione. Una leva anche di marketing territoriale per evidenziare le caratteristiche che un prodotto deve avere per essere definito tipico e tradizionale. Un risultato che si intende raggiungere con l’aiuto di produttori e operatori commerciali che hanno fatto della qualità il loro marchio distintivo, con momenti di approfondimento della conoscenza di storia e tradizione dei migliori prodotti enogastronomici italiani. Tra i prodotti tipici ferraresi che saranno presenti nella fiera, un posto di rilievo spetterà ai prodotti Deco di Denominazione di origine comunale: il pane ferrarese, i brazadlin, il pasticcio di maccheroni, la torta tenerina, la ricciola ferrarese e i mandurlin dal pont. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, in piazza Trento Trieste verrà istituita temporaneamente la Ztl con il divieto di fermata ad eccezione dei veicoli dell’organizzazione, di polizia, di pronto intervento e soccorso.