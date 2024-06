Benson Boone, un successo. In piazza sarà ‘Deejay Time’

Il Ferrara Summer Festival, evento organizzato dall’associazione Butterfly, entra nel vivo. Dopo il successo della prima serata con l’esibizione di Benson Boone, in piazza Trento Trieste con la sua ‘Beautiful Things’, questa sera si cambia scenario con il format ‘Deejay Time’ sempre in piazza Trento Trieste con la prima data del tour estivo, previste ore di musica irresistibile dagli Articolo 31 a Max Pezzali, da Alexia al gruppo The Kolors. Domani, in piazza Trento Trieste, con il ‘Summer Vibez’ (comprenderà anche il 22 giugno e 2 luglio), si passa alla musica elettronica con la band francese Air, duo musicale composto da Nicolas Godin e Jean Benoît Dunckel, che porteranno per la prima volta in live l’album ‘Moon Safari’. Domenica cambio di rotta con un pubblico più giovane, atteso sul palco di piazza Trento Trieste Tony Effe talentuoso rapper italiano, Drillionaire e Anna. Dopo qualche giorno di pausa, la rassegna riprende mercoledì 26 giugno con Annalisa (piazza Trento Trieste), l’artista tra le 100 donne di successo in Italia (Forbes 2023) che con la sua musica colpisce dritto al cuore descrivendo con leggerezza le passioni e i sentimenti. Giovedì 27 giugno, in piazza Trento Trieste, il format ‘Voglio Tornare negli anni 90’ ma la sera dopo nel medesimo luogo, 28 giugno, l’appuntamento con la musica ‘trance’ di Markus Schulz, Paul Van Dyk, Aly & Fila. I biglietti si possono acquistare sia online oppure all’info Point in piazza municipale 11. Il programma completo sul sito.