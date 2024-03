Biblioteca, premiati i lettori forti: "Sono 65 gli amanti dei libri"

Sessantacinque sono stati i premiati lo scorso sabato presso la Biblioteca Comunale “L. Meletti”: tanti sono i Lettori Forti di Bondeno del 2023, ovvero le persone che nel corso dell’anno passato hanno preso in prestito e letto più libri. Cinque le categorie, stabilite su base anagrafica, in cui sono stati divisi gli utenti della Biblioteca: infanti, bambini, ragazzi, giovani e adulti, ciascuna delle quali ha avuto rispettivamente come lettore più forte Andrea Dondi, Matilde Faccenda, Oro Leon Vacca, Cometa Vacca e Alessandro Dondi. Queste cinque persone, complessivamente, durante l’anno passato hanno letto ben 718 libri, "ma al di là dei numeri fa sempre piacere riscontrare tanta voglia di lettura e di conoscenza sul nostro territorio – commenta l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. Non si tratta infatti di premiazioni derivanti da una competizione, bensì di una vera e propria festa della lettura in cui si riconosce il merito alle persone e alle famiglie che con cadenza periodica e regolare si recano presso la Biblioteca per leggere o far leggere i propri figli. Ai primi tre classificati per ciascuna delle cinque categorie, come premio abbiamo conferito un attestato di riconoscimento, una simbolica medaglia e un uovo di Pasqua, mentre i primi classificati, ovvero i lettori forti, hanno ottenuto anche un libro in omaggio. A tutti gli altri “lettori forti” fuori dal podio, invece, sono stati regalati un attestato e un uovo di Pasqua. Abbiamo trascorso un bel pomeriggio in mezzo ai libri – chiosa Poltronieri –, e per questo oltre a ringraziare tutti i partecipanti rinnovo la mia gratitudine al personale della “Meletti” e all’associazione Bondeno Cultura". Momento particolarmente sentito durante le premiazioni è stato l’omaggio che la famiglia Scapoli ha dedicato Maria Eugenia Bruni, deceduta a febbraio del 2024 ma presente nell’elenco dei lettori forti della categoria “adulti”: "Nel ricordo di Maria Eugenia – commenta l’assessore –, è stato conferito un attestato speciale alla lettrice di gialli più forte del 2023, vale a dire Fabrizia Baraldi. Ringrazio la famiglia Scapoli per la sensibilità e per il gesto compiuto".

Claudia Fortini