"Bici parcheggiate che occupano la carreggiata"

Caro Carlino,

sono con la presente a segnalare un importante problema di viabilità a Ferrara in Via Scienze di fronte alla Biblioteca Ariostea. Molti ciclisti legano le prorie biciclette ai paletti di protezione dei portabiciclette venendo così ad occupare con le ruote sporgenti la già esigua carreggiata. In questo modo, grazie alla loro maleducazione, se vi sono biciclette legate malamente una di fronte all’altra (come si evince dalle foto allegate) viene a mancare un metro o più di spazio utile alla circolazione. Non solo, come si vede dalle foto allegate, lo scarso senso civico porta alcuni a fissare le biciclette occupando gran parte del marciapiede con grave impedimento al passaggio di persone disabili o su carrozzina. Interpellato il personale dipendente della Biblioteca, mi è stato detto che sono i Vigili Urbani a doversene interessare. Riusciamo a rendere pubblica questa segnalazione e farla pervenire a chi di dovere? Grazie!

Franco Mari