Bimbo si perde e va in caserma

COMACCHIO

Erano da poco passate le 20 di venerdì quando il militare di servizio alla Stazione dei Carabinieri di Comacchio ha sentito la voce di un bambino che chiedeva aiuto fuori dal cancello della caserma. Il piccolo, di poco più di sei anni, è stato subito raggiunto dal carabiniere che lo ha tranquillizzato e fatto accomodare negli uffici della Stazione. Il piccolo, rassicurato dal militare che è a sua volta padre, ha raccontato di essere in vacanza in camper con i genitori e che mentre stava giocando con la sorellina più grande si è allontanato e si è perso. I genitori, rintracciati grazie alle informazioni fornite dal piccolo in un’area di parcheggio camper di Comacchio poco distante, hanno subito raggiunto la caserma per riabbracciare il loro figlioletto. La famiglia, della provincia di Torino che si trova a Comacchio per il ponte del 25 Aprile, ha ringraziato i carabinieri per il soccorso prestato al figlio.