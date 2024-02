Bocciofila chiusa per i danni. Parmeggiani ora chiede lumi

BONDENO

Un’interrogazione, presentata dalla lista civica di opposizione ‘Bondeno in testa’, sullo stato della bocciofila comunale, vedrà una risposta tecnica della giunta, martedì sera alle 21, in Consiglio. La Bocciofila comunale è chiusa e inagibile dal 17 agosto del 2022, il giorno del grande fortunale che ha danneggiato la città. E’ un grande edificio che si affaccia su via Enrico Fermi, che per per un lungo periodo, almeno fino alla pandemia Covid, ha caratterizzato la vita sociale, gli incontri, i pomeriggi di gruppi di pensionati, ma anche l’incontro delle passioni per il biliardino e le freccette dei più giovani. Si sono susseguite due gestioni. Da oltre un anno è mezzo è sceso il silenzio. Ecco dunque che il consigliere Marcello Parmeggiani, ha presentato una puntale interpellanza che chiede ragione dello stato attuale ma anche spiegazioni sul futuro. "Nel corso degli ultimi tre anni – premette - il Comune di Bondeno ha stanziato fondi pubblici per il mantenimento e il sostegno alla bocciofila. La struttura ha visto susseguirsi due associazioni sportive dilettantistiche nella gestione delle attività, sostenute anche da contributi comunali".

L’ultimo gestore è stata l’associazione ’La Svolta’ Asd’. Quello che il consigliere ci tiene a sottolineare è "L’importanza per la comunità della struttura – spiega - come punto di ritrovo essenziale per la vitalità del quartiere". Non è tutto. Nei DUP dal 2021 al 2024 è sempre stata a bilancio la sottoscrizione di mutuo per l’adeguamento degli impianti al bocciodromo comunale per 150 mila uro, ad indicare l’intenzione di mantenere viva e operativa la struttura. Le domande indicate nell’interpellanza sono precise. Si chiede: "La situazione attuale dell’edificio compresi gli impianti – si legge - e delle attrezzature, i contributi pubblici erogati e di spiegare i rapporti attuali e quelli intercorsi tra il Comune di Bondeno e "La Svolta" ASD e i motivi per cui la bocciofi è attualmente vuota e non operativa". Dall’assessore allo sport Ornella Bonati, qualche anticipazione sulla risposta che sarà data, con scrupolosità tecnica in consiglio: "I lavori di rispristino non sono ancora stati eseguiti in virtù dello scioglimento dell’associazione La Svolta il 31 dicembre del 2022. Il Comune è proprietario solo della struttura e di nient’altro – precisa la Bonati - . I lavori si faranno probabilmente già dall’estate. Per la nostra utenza sarebbe sufficiente poter utilizzare la parte più nuova dell’edificio. Tramite i tecnici stiamo valutando per ottenere il certificato di prevenzione incendi".

