Bolkestein, il dossier di Assobalneari per il Governo

Nella giornata in cui il Governo deve rispondere ai rilievi che la Commissione europea gli ha rivolto contestando gli esiti della mappatura delle coste italiane, Assobalneari Italia ha reso ancora più corposo di esempi fotografici il dossier a suo tempo presentato in occasione dei lavori del tavolo tecnico istituito appositamente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Ciò – spiega il presidente di Assobalneari, Fabrizio Licordari – allo scopo di fornire un utile supporto per la risposta che oggi dovrà partire alla volta di Bruxelles, con l’obiettivo di rendere facilmente comprensibile che anche le coste di natura rocciosa sono idonee per essere date in concessione ai fini di creare da zero una nuova impresa turistica che possa generare nuovi posti di lavoro e valorizzare un territorio difficile che altrimenti sarebbe abbandonato". Licordari si dice certo che il lavoro di Assobalneari Italia "sarà utile al Governo, per evidenziare alla Commissione europea che in Italia la risorsa non è scarsa e, come ha ben spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione della conferenza stampa di inizio d’anno, "il principio di scarsità del bene è fondamentale per l’applicazione corretta della Direttiva Bolkestein". I concessionari del turismo all’aria aperta sono fiduciosi nell’azione del Governo a tutela delle imprese e del Made in Italy".