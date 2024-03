Bollette, quali tutele?. Incontro all’Arengo

Domai alle 17.30 in Sala Arengo si terrà un incontro, organizzato dall’Associazione “Ferrara Cambia” sul tema “Bollette, Energia Elettrica e Gas”. A parlarne con Andrea Maggi, presidente di Ferrara Cambia, ci sarà l’avvvocato Enrico Scarazzati, presidente della Lega Consumatori di Ferrara. Quali forme di tutela e come comportarsi in questi casi? Ne parlerà Andrea Maggi, intervistando sull’argomento, Scarazzati, esperto della materia ed in particolare dei diritti dei consumatori. Un appuntamento da non mancare. Ingresso libero e gratuito fino all’esaurimento dei posti.