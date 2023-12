Bondeno, concerto gospel alla sala 2000

Nessun evento di Capodanno previsto in paese per oggi. Gli eventi pubblici non ci sono nel calendario delle festività diffuso dall’amministrazione comunale. Cenoni, feste, momenti di brindisi condivisi con gli amici, saranno solo nei ristoranti e nelle case private. Gli appuntamenti del calendario delle festività riprendono invece domani, il primo giorno dell’anno, quando alle 17 alla Sala 2000, andrà in scena il Concerto Gospel di Capodanno, a cura del Comune ed eseguito dai Ferrara Singers Project. "Ripetiamo il Concerto di Capodanno dopo il grande successo dello scorso anno – sottolinea il sindaco, Simone Saletti –. Invito tutti i cittadini a non perdere questo appuntamento con l’entusiasmante musica gospel per iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno". Il concerto è ad ingresso libero e gratuito. I Ferrara Singers Project sono un coro di professionisti la cui musica spazia dal gospel al pop con contaminazioni jazz, blues e rock.