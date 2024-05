"Boom del turismo invernale, bene l’apporto degli eventi sportivi"

I dati regionali del primo trimestre 2024 hanno fotografato un turismo in salute sulla costa comacchiese, con un 36,1% di pernottamenti in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Una performance significativa per Gianfranco Vitali, presidente della delegazione Confcommercio a Comacchio: "Innanzitutto va segnalato come la percentuale dei turisti tedeschi sia in pratica raddoppiata – analizza -. Quindi i nostri lidi presentano una serie di caratteristiche ambientali suggestive che certamente attraggono questi flussi. Una spinta ad incrementare le presenze viene certamente data anche dal progetto a valenza provinciale "Vacanze, Natura e Cultura", con un intervento di 250mila euro di cui 41mila a carico delle imprese del territorio". Vitali, inoltre, si sofferma sulle manifestazioni organizzate sul territorio.

"Gli eventi sportivi che si sono succeduti da marzo ad oggi (Half Marathon, solo per citare il più imminente) sono un traino eccellente: stimo che siano 8mila circa i pernottamenti dovuti a queste manifestazioni e posso ipotizzare che abbiano realizzato un indotto sul territorio di non meno di 700mila euro. Un strada che dobbiamo continuare a percorrere è quella dello sport diffuso che rappresenta un grande richiamo". Poi, riguardo agli eventi da settembre a dicembre (Festa dell’Anguilla, Halloween, Capodanno, ecc…), secondo la logica dell’allungamento delle stagione turistica, "devono essere promossi adesso sui mercati europei – conclude il presidente - : in quelle aree il turista ha statisticamente la tendenza a prenotare con largo anticipo i propri periodi di vacanze e dobbiamo, in una collaborazione indispensabile tra pubblico e privato, essere già pronti".

v.f.