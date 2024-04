Boom di visite al museo Tassi. Si alza il velo su casa e dipinti

L’arte che si apre agli studenti esplorando il territorio, sulla tavolozza dei colori di Carlo Tassi. La ‘Casa del Pittore, Archivio Carlo Tassi’ aderisce alle Giornate nazionali delle case dei personaggi illustri organizzate e promosse dall’Associazione Case della Memoria e apre al pubblico sabato e domenica prossima. Due giornate dedicate agli spazi che custodiscono la memoria e il lascito di grandi uomini che hanno vissuto di arte e cultura. È per celebrare questi luoghi carichi di suggestione, che l’Associazione ha deciso di promuovere in tutta Italia un weekend di visita e incontro. Piccole case o ville storiche, abitazioni o veri e propri musei, residenze stabili o ‘rifugi’ estivi, dove si respira un’atmosfera diversa, dove la storia si mescola con il presente, per mantenere vivo il ricordo di chi, pur non essendo più in vita, ha ancora molto da dire. È la casa museo archivio Carlo Tassi, di via Virgiliana 187, che la Regione ha riconosciuto e che la moglie Mara Tassi, da ottobre, ha voluto e saputo aprire a tutti.

In questi mesi ha incontrato le istituzioni scolastiche e culturali del territorio, ha aperto ai giovani e agli studenti, tra finestre di luce che illuminano opere d’arte, quadri e immagini che fermano la pianura, in punti che compongono l’immenso dell’identità di chi, come Carlo Tassi, ha dipinto e di chi, come i giovani, la esplora. Sono state tante le visite. Nel prossimo fine settimana la casa si apre al pubblico. "Tutte queste case di artisti sono unite idealmente – spiega Mara Tassi – per due giorni sotto la stessa insegna con l’obiettivo di valorizzare la memoria del passato per tramandarla alle nuove generazioni". La visita, ad ingresso gratuito, può essere prenotata fino al 5 aprile sul sito dell’Associazione (www.casedellamemoria.it, oppure chiamando il 346/5969483 o inviando una mail a info@carlotassi.it). Si effettueranno dalle 10 alle 18 di sabato e la domenica ogni due ore. Aderendo all’iniziativa nazionale, la Casa offre l’opportunità di intraprendere un breve ma intenso viaggio alla scoperta delle opere di Carlo Tassi, delle sue stanze di lavoro, gli ambienti privati e l’universo delle sue ricche collezioni. È previsto un omaggio a tutti partecipanti. cl.f.