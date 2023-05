Bosco Integrale accessibile a tutti: "Sarà uno spazio di inclusione"

Grazie al sostegno della Fondazione Lions Clubs International e dei Lions e Leo della 2° Zona del Distretto 108 Tb, il Bosco Integrale in ricordo di Caterina Novi è accessibile a tutti. È stato infatti inaugurato mercoledì il sistema di passerelle in legno, con una cerimonia alla quale hanno partecipato il vicesindaco Vito Salatiello, Cristian Bertolini, Governatore Distretto Lions 108Tb Italy insieme a Michele Novi, presidente della Fondazione intitolata a Caterina Novi. Le passerelle in legno, leggermente sopraelevate da terra (15 cm) permetteranno di ospitare e far immergere nella natura persone con disabilità in primis ma anche famiglie con bambini piccoli e anziani. Costruite seguendo la normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche, rappresentano la prima parte di un percorso ancora più ampio, di 70 metri che verrà realizzato grazie ai fondi raccolti attraverso un crowfunding conclusosi ad inizio maggio e che ha raccolto più di 10.000 euro. Appena il tempo lo permetterà, partiranno i lavori per la seconda parte del percorso per addentrarsi maggiormente nel bosco.

"Siamo grati alla Fondazione Lions Clubs International, a Lions e Leo per il prezioso supporto che ci hanno dato – dice Michele Novi, presidente Fondazione Caterina Novi – Colgo l’occasione per ringraziarli ufficialmente per aver sposato l’idea e per aver contribuito concretamente alla missione del Bosco Integrale in ricordo di Caterina, che è quella di creare uno spazio di integrazione tra persone e natura, un luogo di inclusione". E oggi inizia anche l’Apriti Bosco Festival, la manifestazione all’insegna di musica, cibo, attività benessere, laboratori per bambini ma anche per grandi, in programma fino a domenica e poi 1, 2, 3 e 4 giugno.