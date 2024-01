’Bretella di Belfiore’, ecco i fondi: "Attendiamo solo l’ufficialità"

"Siamo ad un passo dal finanziamento, da circa 4 milioni di euro, per la realizzazione della ‘Bretella di Belfiore’, che servirà a completare in via definitiva la Circonvallazione Ovest della Città. Attendiamo solo l’ufficializzazione". Lo annuncia il sindaco Simone Saletti insieme alla conferma di Fabio Bergamini, ex sindaco e consigliere regionale della Lega, che sottolinea: "La progettazione della Bretella è già stata interamente finanziata, nonché completata, dal lavoro interno al Comune, con una spesa per l’ente di 100 mila euro – aggiunge Bergamini –. La presidente del Consiglio Meloni, nel suo intervento, ha ribadito che questi fondi debbano essere destinati al finanziamento di grandi opere che portino un reale beneficio ai territori, e da questo punto di vista il completamento della Circonvallazione Ovest consentirebbe di snellire e rendere più efficace il transito dei mezzi pesanti, nonché di alleviare il Quartiere del Sole dal traffico quotidiano e a scorrimento veloce dei lavoratori".

Un finanziamento che dovrebbe essere compreso all’interno dei 600 milioni arrivati dal Fsc. In definitiva, per il sindaco e il consigliere regionale della Lega "La Bretella di Belfiore andrebbe a mettere un punto fermo sulla viabilità di tutta la zona Ovest di Bondeno – sottolineano – concludendo una progettazione infrastrutturale del territorio sviluppata e realizzata dall’amministrazione Fabbri sino ad oggi". Il Comune attende dunque il finanziamento per poi procedere con gli espropri e a dare il via il prima possibile alle opere. Dal Municipio spiegano che "il percorso della Bretella di Belfiore partirà da una rotatoria all’incirca collocata alla metà dell’attuale circonvallazione e si estenderà sino al termine della zona residenziale di Belfiore, innestandosi alla provinciale via per Scortichino mediante una seconda rotatoria". Si parla di grande viabilità. "Un grazie al Ministro Salvini per l’attenzione mostrata verso lo sblocco di una grande opera attesa da decenni – sottolineano il sindaco e Bergamini –. Ci fa molto piacere che abbia incontrato la giunta regionale, mercoledì scorso, per riportare all’attualità il tema della Cispadana. Una grande opera che porterebbe ulteriori benefici sul nostro territorio".