British School a caccia di assistenti per gli esami

Alla British School di Lugo (Ra) cerca personale per occuparsi di assistere agli esami Cambridge assessment english nel periodo aprile-giugno 2024, nelle provincie di Ravenna, Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara. Richiesto una diploma di laurea o studenti iscritti ad un corso di laurea, ottimo livello d’inglese certificato sia parlato che scritto (almeno livello B2/C1 QCER). Inoltre, conoscenza della lingua italiana, ottime conoscenze informatiche (Windows, pacchetto Office, gestione Web Browser e periferiche del computer), affidabilità e puntualità, capacità di lavorare in gruppo/abilità organizzative, attitudine a lavorare in ambiente multiculturale, capacità di lavorare sotto pressione; è necessario essere automuniti. Gradito il domicilio in una delle province indicate per gli esami, richiesta disponibilità alle trasferte nelle provincie d’esame contratto di collaborazione occasionale. Qualifica assunzione docenti ed esperti nella progettazione formativa e curricolare.