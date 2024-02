Buon compleanno Guercino. Si inizia con il battesimo

CENTO

Con iniziative culturali ed eventi per grandi e piccoli quest’anno si festeggia alla grande il compleanno del Guercino (che era nato l’8 febbraio del 1591), cercando di ampliare ancor di più la visibilità di Cento valorizzandone il suo Maestro, apprezzato in tutto il mondo. E’ così che il Comune ha messo insieme una serie di eventi da oggi e fino a domenica, in sinergia con la Fondazione Teatro Borgatti, le associazioni del territorio e rafforzando il legame con Pieve di Cento. "Quest’anno celebriamo la nascita, più precisamente l’atto di battesimo, di Giovanni Francesco Barbieri, l’8 febbraio 1591, con un po’ di emozione in più – dice l’assessore alla cultura Silvia Bidoli – con la nuova Pinacoteca, il Guercino ha finalmente la sua casa, ed è al massimo splendore – abbiamo dunque costruito una rassegna variegata dal titolo ‘Buon Compleanno Guercino’ , con musica, laboratori, conferenze e naturalmente tanta arte. Attorno a questa ricorrenza si è riunito tutto il mondo culturale, associazionistico, sociale e siamo orgogliosi di presentare un programma così variegato. Questo è il modo di fare cultura che vogliamo promuovere, creando sinergie tra le realtà del territorio e non solo, perché Guercino e la storia della nostra città sia sempre di più patrimonio di tutti."

Oggi, giorno del battesimo del Guercino, si comincia alle 21 in San Biagio, con il concerto "Ai do tenor" e l’esposizione del Libro dei Battesimi dell’archivio parrocchiale, una vera chicca che raramente può essere vista e domani vi sarà la visita guidata alle collezioni d’arte Credem in Palazzo Rusconi alle 17.30 e alle 21 in Sala Zarri, l’evento "Il Nostro Guercino. Racconto di uno Spettacolo" a cura dell’Associazione Gianna Naldini.

Il clou sarà sabato con l’apertura straordinaria della Pinacoteca fino alle 23, ingresso gratuito e attività fin dal mattino: alle 10.30 il laboratorio per bambini dai 5-11 anni "Quadri abitati. I personaggi del Guercino"; alle 15 in Piazza Guercino il Carnevale dei Bambini a cura della tre Parrocchie di Cento con animatori del gruppo Estate Ragazzi e Scout; in Pinacoteca dalle 15.30 partirà la maratona di "Arte, musica e poesia in onore del Guercino" che animerà il museo fino alle ore 23 con performance artistiche e musicali. Alle 17.30, nella Sala del Centro Studi della Pinacoteca, si terrà la conferenza di padre Prospero Rivi e Donatella Biagi Maino "Il Guercino e i Cappuccini: una singolare vicinanza", e in Sala Zarri, alle 20.30 lo spettacolo dialettale "Cranvèl in cunpagnìa" a cura di Isa ed ad ingresso gratuito.

Laura Guerra